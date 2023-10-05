Это не американские горки, а сумасшедший мост в Японии

Если вы когда-либо хотели прокатиться на аттракционе «Американские горки» не выходя из-за руля своей машины, то вот он, ваш шанс! Даже без мертвой петли поездка по мосту Есима Охаси в Японии — настоящее приключение.
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