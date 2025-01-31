Вентиляция в больницах может привести к дальнейшему распространению вирусов

Исследователи обнаружили, что использование встроенной механической вентиляции и портативных воздухоочистителей (PACS) для смягчения распространения вирусных инфекций в больницах может иметь непредсказуемые последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии