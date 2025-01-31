Medical Insider

78 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Вентиляция в больницах может привести к дальнейшему распространению вирусов

Исследователи обнаружили, что использование встроенной механической вентиляции и портативных воздухоочистителей (PACS) для смягчения распространения вирусных инфекций в больницах может иметь непредсказуемые последствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх