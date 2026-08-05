Аэропорт Лейпцига временно закрыли после обнаружения БПЛА с взрывным устройством рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124.
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Аэропорт Лейпцига временно закрыли после обнаружения БПЛА с взрывным устройством рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124.
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