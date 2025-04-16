Тепло в Москве бьёт рекорды: прогноз погоды на конец апреля

Главный специалист "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала о погодных изменениях в Москве. В выходные ожидается тёплая погода без осадков, но уже после 23 апреля температура снизится до апрельских норм.
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