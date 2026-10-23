МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. Объем выдачи автокредитов в России за сентябрь 2026 года составил 179,11 млрд рублей по сравнению с 183,31 млрд рублей в августе 2026 (-2 %) и 200,04 млрд рублей в сентябре 2025 (-10 %).
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