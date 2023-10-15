В Иркутске отреставрируют Дом офицеров и еще 10 социально важных зданий

В начале октября эксперты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) провели осмотр социально важных зданий Иркутска, которые отреставрируют в ближайшие годы, сообщает областное правительство.
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