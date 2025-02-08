Наука в Брянской области: тише громких заголовков, но важнее, чем кажется

День российской науки — отличный повод взглянуть на мир иначе. Это шанс узнать, какие открытия делают ученые прямо здесь, в Брянской области, и как их ум помогает развивать регион, делать нашу жизнь удобнее, безопаснее и интереснее.
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