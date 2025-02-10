Прокуроры за год добились взыскания с мошенников на 1,5 млрд рублей

Прокуроры за прошедший год направили в суды более 7 тыс. исков о взыскании 1,5 млрд рублей с владельцев банковских карт, которые использовались в качестве якобы «безопасного» счета для похищенных средств.
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