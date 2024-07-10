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Новости Тамбова

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Сегодня Леонид Рудой отмечает юбилей

Сегодня Леонид Рудой отмечает юбилей

Сегодня генеральный директор рекламного агентства «Инфо-Ю» Леонид Рудой отмечает свой юбилей. Компания, которой вот два десятилетия руководит Леонид Рудой, за это время стала ведущим оператором наружной рекламы в Тамбовской области, владельцем более трёхсот поверхностей биллбордов, сети светодиодных экранов, центра оперативной печати сувенирной и полиграфической продукции, а также крупнейшего информационного агентства региона "Онлайн Тамбов.

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