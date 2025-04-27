В МВД раскрыли способы распознавания дипфейков

Признаки, которые выдают дипфейки, перечислили в МВД России.Как распознать дипфейк? Основные признаки, помогающие определить, что перед вами дипфейк, перечислили предствители управления по организации борьбы с противоправным использование информационно-коммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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