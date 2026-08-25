Евросоюз намерен добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине с позиции силы. Об этом «Известиям» заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — Европейский союз (ЕС) в Европарламенте Пекка Товери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии