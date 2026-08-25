Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 837 подписчиков

Европа хочет мира на Украине, но «с позиции силы»

Европа хочет мира на Украине, но «с позиции силы»

Евросоюз намерен добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине с позиции силы. Об этом «Известиям» заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина — Европейский союз (ЕС) в Европарламенте Пекка Товери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии