«Теодор Рузвельт» отправляется на Ближний Восток

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). ВМС США отправляют на Ближний Восток авианосец «Теодор Рузвельт» — экипажу уже приказано готовиться к миссии, которая продлится не менее семи, а по некоторым данным — до восьми месяцев.
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