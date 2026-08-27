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ИА Реалист

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«Теодор Рузвельт» отправляется на Ближний Восток

«Теодор Рузвельт» отправляется на Ближний Восток

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). ВМС США отправляют на Ближний Восток авианосец «Теодор Рузвельт» — экипажу уже приказано готовиться к миссии, которая продлится не менее семи, а по некоторым данным — до восьми месяцев.

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