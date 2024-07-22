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Вас к умным или добрым?

Вас к умным или добрым?

Некоторое время назад я увидела в одной соцсети пост одного уважаемого человека о том, что «тупые люди» (sic!) априори на стороне зла, потому что у них отсутствует базовое критическое мышление и они неспособны отличить хорошее от плохого, легко ведутся на всякую ерунду, любое утверждение принимают за чистую монету и им присущи низменные инстинкты и всяческие ксено-, радуго- и прочие фобии в силу узости кругозора.

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