Reuters: Илон Маск отправился с визитом в Китай

Американский бизнесмен Илон Маск отправился с визитом в Китай. «Маск планирует встретиться в Пекине с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить развёртывание Full-Self Driving (FSD) в стране и получить разрешение на передачу данных, собранных в Китае, за границу для обучения алгоритмов для своих технологий автономного вождения», — сообщает Reuters со ссылкой на источники.