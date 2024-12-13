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Рогов: на Украине начался массированный ракетный удар

Рогов: на Украине начался массированный ракетный удар

На территории Украины начался массированный ракетный удар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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