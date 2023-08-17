График начала учебного года 2023 года: даты занятий и каникул для школьников Елена ГалицкаяС приближением осени начинается подготовка к новому учебному году, поэтому родители с детьми уже интересуются датами начала занятий и предстоящими каникулами.
График начала учебного года 2023 года: даты занятий и каникул для школьников Елена ГалицкаяС приближением осени начинается подготовка к новому учебному году, поэтому родители с детьми уже интересуются датами начала занятий и предстоящими каникулами.
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