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График начала учебного года 2023 года: даты занятий и каникул для школьников

График начала учебного года 2023 года: даты занятий и каникул для школьников

График начала учебного года 2023 года: даты занятий и каникул для школьников Елена ГалицкаяС приближением осени начинается подготовка к новому учебному году, поэтому родители с детьми уже интересуются датами начала занятий и предстоящими каникулами.

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