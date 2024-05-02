В Ульяновской области полицейские и общественники поддержали проект «Сад Памяти»

В преддверии празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях воспитания у молодежи чувства патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества УМВД России по Ульяновской области совместно с Общественным советом при региональном Управлении поддержана инициатива автономной некоммерческой организации по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти».