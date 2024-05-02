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Закон, порядок, государство

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В Ульяновской области полицейские и общественники поддержали проект «Сад Памяти»

В преддверии празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях воспитания у молодежи чувства патриотизма и уважения к памяти защитников Отечества УМВД России по Ульяновской области совместно с Общественным советом при региональном Управлении поддержана инициатива автономной некоммерческой организации по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти».

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