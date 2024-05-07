Выставка о судьбах советских евреев открылась в Москве

И

Иван

Ни один еврей, чуваш, или узбек, или казах,- не воевал с оглядкой на "свой" род. Все воевали как Советские солдаты. В те годы и на войне вообще практически не было понятия еврей или башкир, или молдованин или узбек. Работа была тяжёлая - война. Это уже гораздо после войны, с приездом Голды Меир в Москву, всякие продвинутые "умники" стали выдёргивать из СОВЕТСКИХ солдат - тех или других. А благодаря мировой пропаганде, особенно американского крыла более продвинутого "еврейства", этот нац вопрос рос и рос. И, конечно, разросся. Повторю: все воевали за Родину, как многоликие, но единые воины и всероссийские защитники СССР. Что происходит в последнее время, и с разнородными браками людей, и тд., - понять практически нельзя, ибо это как у Иван Андреича Крылова: Лебедь, Рак, и Щука, во всех направлениях мысли, куда это идёт, и прочего. Иван Ше.