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Выставка о судьбах советских евреев открылась в Москве

Выставка о судьбах советских евреев открылась в Москве

Скриншот видео Большую экспозицию о судьбах советских евреев, участников Великой Отечественной войны, открыли в Москве.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Те, советские евреи не эти, израильские иудеи! И не надо переносить заслуги евреев воинов и антифашистов, на озверевших  жидов фашистов    показавших всему человечеству свою сатанинскую сущность.
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13 час.
И
Иван
Ни один еврей, чуваш, или узбек, или казах,- не воевал с оглядкой на &quot;свой&quot; род. Все воевали как Советские солдаты. В те годы и на войне вообще практически не было понятия еврей или башкир, или молдованин или узбек. Работа была тяжёлая - война. Это уже гораздо после войны, с приездом Голды Меир в Москву, всякие продвинутые &quot;умники&quot; стали выдёргивать из СОВЕТСКИХ солдат - тех или других. А благодаря мировой пропаганде, особенно американского крыла более продвинутого &quot;еврейства&quot;, этот нац вопрос рос и рос. И, конечно, разросся. Повторю: все воевали за Родину, как многоликие, но единые воины и всероссийские защитники СССР. Что происходит в последнее время, и с разнородными браками людей, и тд., - понять практически нельзя, ибо это как у Иван Андреича Крылова: Лебедь, Рак, и Щука, во всех направлениях мысли, куда это идёт, и прочего.                            Иван Ше.
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9 час.

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