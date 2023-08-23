Представитель Белого дома Салливан: США до контрнаступления ВСУ знали о выстроенной российскими войсками «мощной обороне»

Соединенные Штаты знали о выстроенной российскими войсками мощной обороне в Запорожской области Украины еще до начала украинского контрнаступления, но понадеялись на то, что ВСУ сумеют ее взломать и выйти к Азовскому морю.
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