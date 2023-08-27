Васька хорошо ловил мышей. Всегда ловил. "Ну, прям, ловчий кот, - говорил дед. - Молодец какой-то. Цены тебе нет", - и гладил черно-белую спинку своего любимца.
Ухажёр
Комментарии
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Надежда Открытая
Спасибо, Олег, за позитивный рассказ!
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1 д.
Элеонора Коган
Чудесная история у вас, Олег, как всегда!!!И котик Васенька и кошечка Хрисенька и их котята и дед с бабушкой - все довольны и счастливы кроме крыс, конечно!!! Пожалела Хрися обиженного котика и стала ему верной жёнушкой и мамочкой их котяток!!!
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1 д.
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