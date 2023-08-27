Элеонора Коган

Чудесная история у вас, Олег, как всегда!!!И котик Васенька и кошечка Хрисенька и их котята и дед с бабушкой - все довольны и счастливы кроме крыс, конечно!!! Пожалела Хрися обиженного котика и стала ему верной жёнушкой и мамочкой их котяток!!!