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Регионы России

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Сергей Миронов предложил повысить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов предложил повысить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей в месяц.

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