Исторически Россия всегда выступала в роли одной из ключевых держав на международной арене. Возможно, именно мощь и авторитет этого Евразийского гиганта служили основанием для того, чтобы меньшие по размеру и более уязвимые нации искали в ней опору и покровительство… О ком идет речь? Новая Гвинея В ходе своего самого первого путешествия на Новую Гвинею в […] Сообщение Какие страны очень хотели войти в состав России, но не сложилось? появились сначала на Дзен дневник.