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Арбелоа после 1:1: «Судьи не хотят, чтобы «МЮ» проигрывал – все решения были в их пользу. «Фулхэм» был очень близок к победе»

Главный тренер « Фулхэма » Альваро Арбелоа после ничьей с «Манчестер Юнайтед» заявил, что судьи благоволили манкунианцам.

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