Белоруссия выразила Украине решительный протест из-за инцидента с БПЛА

Решительный протест в связи с нарушением белорусской границы группой украинских беспилотников заявила временной поверенной в делах Украины в Белоруссии Ольге Тимуш белорусская сторона 10 августа, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
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