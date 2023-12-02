Полковник ВСУ предложил чиновникам и силовикам отправиться на фронт

Украинских чиновников нужно мобилизовать на фронт, так как стране не хватает военных кадров. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в интервью радио NV, опубликованному 1 декабря на YouTube-канале издания.
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