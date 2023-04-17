Слово и дело

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Последний показ мюзикла «Призрак оперы» прошел на Бродвее

Последний показ мюзикла «Призрак оперы» прошел на Бродвее

Последний показ мюзикла «Призрак оперы» прошел на Бродвее. Постановка стала самой продолжительной в истории театра, сообщает издание Associated Press.

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