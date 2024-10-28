Адвокат рассказал, какова вероятность лишения Гуфа и Айзы-Лилуны Ай родительских прав

В выходные появилась новость, что Гуфа и Айзу-Лилуну Ай могут лишить родительских прав. Telegram-каналу SHOT стало известно, что детский омбудсмен обратил внимание на семью после дебоша рэпера в подмосковной бане и комедийного ролика его экс-супруги, в котором она якобы проверяет на наркотики кошелек их 14-летнего сына Сэма.