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Царьград

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Татьяна Иванова пожалела Кологривого на съёмках сериала про группу "Комбинация"

Татьяна Иванова пожалела Кологривого на съёмках сериала про группу "Комбинация"

Певица побывала в Саратове, где ведутся съёмки 8-серийной картины.Солистка первого состава группы "Комбинация" Татьяна Иванова приехала в родной Саратов и побывала на съёмочной площадке 8-серийной картины про становление группы.

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