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«Спали втроём в одной кровати, а отец жил в Америке»: какое детство пережила Нино Нинидзе и почему Москва стала для неё другим миром

«Спали втроём в одной кровати, а отец жил в Америке»: какое детство пережила Нино Нинидзе и почему Москва стала для неё другим миром

В детстве Нино Нинидзе не знала, что такое обычная батарея отопления. В тбилисской квартире начала 1990-х не было ни тепла, ни стабильного света, ни горячей воды.

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