Нижегородский музыкант с помощью нейросети создал песню на стихи Глеба Никитина

Нижегородский музыкант Александр Альпидовский создал песню на стихи Глеба Никитина. Своё произведение он представил на странице главы региона в соцсети, в комментариях к посту о праздновании 225-ой годовщины со дня рождения Пушкина.
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