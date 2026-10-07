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От генераторов до спецсвязи: как Алексей Вихарев помогает уральским подразделениям на передовой

От генераторов до спецсвязи: как Алексей Вихарев помогает уральским подразделениям на передовой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября, ФедералПресс. Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев совместно с общественной приемной Октябрьского отделения «Единой России» организовал очередную отправку гуманитарного груза для уральских подразделений.

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