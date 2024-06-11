Минпромторг России предложил промаркировать спортивную пищевую продукцию

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания (НАИСП) обратилась в Министерство промышленности и торговли России с просьбой включить специальную пищевую продукцию для спортсменов в перечень товаров, которые подлежат маркировке в РФ.
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