МИР 24

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Тест: ведущим какой передачи на телеканале «Мир» вы могли бы стать?

Тест: ведущим какой передачи на телеканале «Мир» вы могли бы стать?

В 2021 году телеканалу «Мир» исполняется 29 лет. За почти три десятка непрерывной работы каналы «Мир» и «Мир 24» показали сотни художественных и документальных фильмов, сериалов и телепередач и спустя годы продолжают завоевывать любовь зрителей.

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