Тест: ведущим какой передачи на телеканале «Мир» вы могли бы стать?

В 2021 году телеканалу «Мир» исполняется 29 лет. За почти три десятка непрерывной работы каналы «Мир» и «Мир 24» показали сотни художественных и документальных фильмов, сериалов и телепередач и спустя годы продолжают завоевывать любовь зрителей.