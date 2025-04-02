Дюков: «Рекорд Дзюбы будет сложно побить, но в России много талантливых игроков»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что будет сложно превзойти рекорд нападающего Артема Дзюбы по количеству голов за сборную России, но есть много молодых талантливых игроков, которые способны на это в будущем.
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