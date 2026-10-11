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Новое четырехсерийное аниме по "Наруто" отправит главных героев в мир 90-х

Новое четырехсерийное аниме по "Наруто" отправит главных героев в мир 90-х

Студия Pierrot официально анонсировала новое мини-аниме "NARUTO x NINKU", которое объединит вселенные "Наруто" и культового сериала 90-х "Нинку".

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