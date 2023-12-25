В США назвали единственный возможный сценарий окончания конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 25 декабря, ФедералПресс. Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии Соединенных Штатов Мэттью Шмидт считает, что единственный исход событий, который возможен на Украине, – это заморозка боевых действий.
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