В ЕС заявили о необходимости вести переговоры с талибами

Брюсселю необходимо вести переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
Брюсселю необходимо вести переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
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