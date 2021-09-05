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В ЕС заявили о необходимости вести переговоры с талибами

В ЕС заявили о необходимости вести переговоры с талибами

Брюсселю необходимо вести переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

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