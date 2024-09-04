Венчур выходит на орбиту: фонд «Восход» инвестирует в высокие технологии

Венчурный фонд «Восход», который был учрежден в 2021 году инвестиционной компанией «Интеррос», за время своего существования уже выделил около 5 миллиардов рублей финансирования российским высокотехнологичным компаниям.
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