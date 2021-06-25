Автомат на службе закона: суды привлекли к работе искусственный интеллект

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаАвтомат на службе закона: суды привлекли к работе искусственный интеллектВ России к процессу подготовки и вынесения судебных решений начали привлекать искусственный интеллект.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNVS66 SergeiShulepovСуды в большинстве случаев выносят решения не по убеждению (знаний не хватает), а на веру показаний того или другого. Избрать не означает что избран, нет оснований не доверять и верить его показаниям и т.д.Комментировать
Свежие комментарии