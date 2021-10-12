Виновник смертельного ДТП с Собчак обратился с просьбой к суду Vasilisa02Водитель Mercedes Олег Цой, который стал виновником смертельного ДТП с участием автомобиля Volkswagen в Сочи, попросил судью на период следствия не отправлять его в СИЗО.
Виновник смертельного ДТП с Собчак обратился с просьбой к суду Vasilisa02Водитель Mercedes Олег Цой, который стал виновником смертельного ДТП с участием автомобиля Volkswagen в Сочи, попросил судью на период следствия не отправлять его в СИЗО.
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