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Виновник смертельного ДТП с Собчак обратился с просьбой к суду

Виновник смертельного ДТП с Собчак обратился с просьбой к суду

Виновник смертельного ДТП с Собчак обратился с просьбой к суду Vasilisa02Водитель Mercedes Олег Цой, который стал виновником смертельного ДТП с участием автомобиля Volkswagen в Сочи, попросил судью на период следствия не отправлять его в СИЗО.

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Виктор Луговой
Старые вилы. Кошмар любого приписного кучера: будешь спешить - рискнёшь жизнями, не будешь - работу потеряешь... Вот в таком же защеме был тогда и Аркадиуш Протасюк над Смоленском, когда вёз Качиньского и прочих. Чем закончилось - все помнят.

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