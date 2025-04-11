NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Гудзон

В результате крушения вертолёта в реку Гудзон неподалёку от Джерси-Сити погиб президент и генеральный директор испанского отделения компании Siemens Агустин Эскобар вместе со своей супругой и тремя детьми.
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