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NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Гудзон

NYP: глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Гудзон

В результате крушения вертолёта в реку Гудзон неподалёку от Джерси-Сити погиб президент и генеральный директор испанского отделения компании Siemens Агустин Эскобар вместе со своей супругой и тремя детьми.

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