Азербайджан проводит аресты всех лиц, причастных к руководству бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Почему Азербайджан беспощаден к лидерам Карабаха
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ни за что погибнут Герои Сопротивления. Азеры их уничтожат. Зря не сбежали мужики.
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1 д.
Марина Петрова
И виной всему является Пашинян. Вот армяшки чего вы добились выбрав этого дебильного Пашиняна, и до сих пор поддерживаете его, хотя его вы должны судить за то, что он сделал с вашей страной.
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17 час.
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