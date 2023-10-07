Почему Азербайджан беспощаден к лидерам Карабаха

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ни за что погибнут Герои Сопротивления. Азеры  их уничтожат. Зря  не сбежали  мужики.
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1 д.
Марина Петрова
И виной всему является Пашинян. Вот армяшки чего вы добились выбрав этого дебильного Пашиняна, и до сих пор поддерживаете его, хотя его вы должны судить за то, что он сделал с вашей страной.
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17 час.

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