Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мужчина регулярно избивал ребенка, за что попал под стражу

Мужчина регулярно избивал ребенка, за что попал под стражу

В Ханты-Мансийске следователи возбудили дело против мужчины, избивавшего ребенка В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении.

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