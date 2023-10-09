Мужчина регулярно избивал ребенка, за что попал под стражу

В Ханты-Мансийске следователи возбудили дело против мужчины, избивавшего ребенка В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении.
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