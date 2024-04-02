Российским футбольным арбитрам запретили работать с татуировками и пирсингом

Арбитрам, обслуживающим футбольные матчи в России, запретили работать с татуировками и пирсингом. Российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок», сообщает «Спорт-Экспресс».