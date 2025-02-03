ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ. ЧТО? Видна некоторая закономерность: как правило, убираются те, кто не мусорит, и мусорят те, кто не убирается.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ. ЧТО? Видна некоторая закономерность: как правило, убираются те, кто не мусорит, и мусорят те, кто не убирается.