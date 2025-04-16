Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского

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валерий лисицын

Свергнуть его может только тот кто его кормит, а он не торопится. Зачем? Приказы исполняет, хохлов утилизирует а то что ворует так ведь и у хозяев рыльце в пушку. Тут выход один, гнать бандерлогов до Львова и дальше.