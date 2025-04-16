Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть Владимира Зеленского и его окружения, сообщает антифашистское подполье.
Подполье сообщило о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Свергнуть его может только тот кто его кормит, а он не торопится. Зачем? Приказы исполняет, хохлов утилизирует а то что ворует так ведь и у хозяев рыльце в пушку. Тут выход один, гнать бандерлогов до Львова и дальше.
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17 час.
Геннадий Бережнов
Бойцы 95-й бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев. Однако это фейк и досужие разговоры на кухне. Нет там тех кто бы мог возглавить и кто бы ещё пошёл!
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17 час.
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