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Решают проблемы за счет России, но... они же и помогают нам решать свои проблемы

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Комментарии
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Алекс Сэм
!
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3 час.
Алексей Васильев
Если &quot;гости&quot; не соблюдают наши законы и обычаи, то пусть едут домой.
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3 час.
Борис Леонтьев
Маловато будет! Ма-л-о-в-а-то!
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2 час.
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