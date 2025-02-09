Trump: DOGE To Analyze Pentagon Spending After 7th Failed Audit President Donald Trump has directed Elon Musk and the Department of Government Efficiency (DOGE) to audit the Pentagon, after the Defense Department failed its seventh audit in a row.
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