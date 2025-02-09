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Zero Hedge

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Trump: DOGE To Analyze Pentagon Spending After 7th Failed Audit

Trump: DOGE To Analyze Pentagon Spending After 7th Failed Audit

Trump: DOGE To Analyze Pentagon Spending After 7th Failed Audit President Donald Trump has directed Elon Musk and the Department of Government Efficiency (DOGE) to audit the Pentagon, after the Defense Department failed its seventh audit in a row.

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