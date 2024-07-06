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Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана, его поздравил Путин

Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана, его поздравил Путин

Экс-министр здравоохранения получил поддержку 16,4 млн иранцев. Кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента страны, которые были назначены после гибели в авиакатастрофе Эбрахима Раиси.

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