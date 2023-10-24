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«Бойтесь, меня, мужчины»: Бузова заявила о готовности к съемках в откровенных сценах

«Бойтесь, меня, мужчины»: Бузова заявила о готовности к съемках в откровенных сценах

Недавно Ольга Бузова представила свой новый кино-клип на песню «Позови». Он является продолжением истории «Верни», где рассказывается о романтических отношениях между героями певицы и актера театра и кино Станислава Бондаренко.

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