«Бойтесь, меня, мужчины»: Бузова заявила о готовности к съемках в откровенных сценах

Недавно Ольга Бузова представила свой новый кино-клип на песню «Позови». Он является продолжением истории «Верни», где рассказывается о романтических отношениях между героями певицы и актера театра и кино Станислава Бондаренко.
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